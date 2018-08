Yle: Ruotsissa siirrytään huippunopeisiin ratoihin, Suomi tulee perässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on ilmaissut budjettiehdotuksessa haluavansa edistää nopeita yhteyksiä Helsingistä Tampereelle ja Turkuun.

Erityisesti Turun tunnin juna sekä alle tunnin kestävä yhteys Helsingistä Tampereelle ovat herättäneet keskustelua. Ruotsi on edennyt suurten kaupunkien välisissä nopeiden ratojen hankkeissaan Suomea määrätietoisemmin, kertoo Yle.

– Ruotsissa on tehty nyt kolmannen kerran 12-vuotinen pitkän tähtäimen suunnitelma. Siinä laitetaan hankkeet listalle ja myös se, miten ne rahoitetaan. Tämä on selvästi erilainen tapa, mitä Suomessa on tehty tähän asti, kertoo INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö.

Suomessa eri hallituskausien aiheuttamat vaihtelut vaikeuttavat Syrjön mukaan suunnittelua.

Nyt Ruotsissa on suunnitteilla Tukholmasta ja Malmöön ja Göteborgiin vievät nopeat junaradat, joiden huippunopeudeksi tulee 320 kilometriä tunnissa.

Syrjön mukaan Ruotsi on ollut myös EU-rahoituksen haussa Suomea nokkelampi. Rahoituksen hakemista helpottaa, jos EU:lle voidaan esittää pitkän tähtäimen suunnitelmia.

– Taannoin Ruotsilla oli EU-tukikelpoisia raidehankkeita 17 miljardilla eurolla, kun samaan aikaan Suomella oli miljardilla eurolla. Heillä oli siis 17-kertainen määrä, mihin oli edes mahdollista rahoitusta hakea, Syrjö kertoo.