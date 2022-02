Yle: Rokottamattomia hoitajia pyydetty takaisin töihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaanhoitopiirien mukaan henkilöstöpula vaivaa vanhuspalveluja.

Tartuntatautilain tiistaina voimaan astunut muutos edellyttää, että potilas- ja asiakaskontakteissa vaativissa tehtävissä työskentelevillä hoitajilla on rokotukset kunnossa.

Pula hoitajista on kuitenkin niin kova, että Ylen mukaan tehtävistä sivuun siirrettyjä hoitajia on jouduttu jo pyytämään takaisin töihin. Rokottamattomia hoitajia käytetään siis yhä esimerkiksi vanhuspalveluissa eri puolilla maata.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä kerrotaan, että töiden järjestely on osoittautunut hankalaksi.

– Vastuualueella on jouduttu joissakin yksiköissä erityisestä syystä pitämään rokottamattomia hoitajia työssä, koska henkilöstöpula on niin suuri. Mutta on myös yksiköitä, joissa rokottamattomat eivät jatka töissä. Tarkkoja lukumääriä en pysty sanomaan, kertoo Ylelle toimintakyky- ja hoivapalvelujen johtaja Anu Koivumäki.

Rokottamattomia hoitajia on pyydetty takaisin töihin myös Itä-Savossa.

– Jokaisesta rokottamattomasta työntekijästä on käyty neuvottelu infektiolääkärin kanssa ja tehty erillispäätös rajoitetussa yksikössä työskentelystä määräajan. Heidät on pyydetty takaisin, jotta hoitajamäärä riittää turvaamaan asiakkaiden ja asukkaiden tarvitseman hoidon ja hoivan, sanoo Ylelle hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen.