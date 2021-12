Yle: Rokotekieltäytyjiä eniten perussuomalaisten kannattajissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan syynä on epäluulo tutkijoita ja valtiovaltaa kohtaan.

12 prosenttia perussuomalaisten kannattajista kertoi tutkimuksessa jättävänsä koronarokotteen ottamatta, kertoo Yle. Muiden puolueiden kannattajat suhtautuivat koronarokotteeseen huomattavasti myönteisemmin.

Täysin rokotettuja kyselyyn vastanneista perussuomalaisten kannattajista oli 71 prosenttia. Muiden puolueiden kannattajista oli rokotettu vähintään 90 prosenttia.

Ylen mukaan asia käy ilmi tutkimuksesta, jossa on kartoitettu kansalaisten luottamusta instituutioihin ja asiantuntijoihin koronapandemian aikana.

Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Piia Jallinojan mukaan perussuomalaisten näkemykset koronarokotteista erottuvat selvästi.

– Perussuomalaisten kannattajilla oli enemmän huolia rokotusten haitoista. He ymmärsivät enemmän niitä, jotka kieltäytyvät rokotuksista. He luottivat vähemmän viranomaisten antamaan rokotetietoon ja he olivat haluttomampia itse rokottautumaan, Jallinoja kuvailee Ylelle.

Perussuomalaisten kannattajat pitivät myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronatoimia muiden puolueiden kannattajia harvemmin onnistuneina. Lisäksi he luottivat tutkijoihin vähemmän ja epäilivät, että hallitus pimittää kansalaisilta oleellisia tietoja koronapandemiasta.

Jallinoja arvioi, että syynä perussuomalaisten kannattajien erottumiselle kyselyssä on epäluuloa valtiovaltaa, kansallisia instituutioita ja demokratian toimivuutta kohtaan.

– Tämmöisiä epäluuloisia asenteita ja tuntemuksia omaavat ovat kanavoituneet perussuomalaisiin. Se, miten heillä on aiemmin ollut tapana suhtautua ja tulkita suomalaista yhteiskuntaa, ilmenee nyt myös koronakriisin kohdalla, Jallinoja sanoo Ylelle.