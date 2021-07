Yle: Ravintola-alalta joukkopako – ”on pakko muuttua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moni ravintola on kesällä joutunut pitämään ovensa kiinni tai pitänyt oviaan auki liian vähällä väellä.

Pelot joukkopaosta ravintola-alalta näyttävät käyvän toteen. Ravintolakonserni NoHo Partners arvioi, että jopa 20 prosenttia työvoimasta on korona-aikana siirtynyt muualle töihin.

– Paljon on lähdetty rakennusalalle ja kaupan puolelle, myyntitehtäviin. Ihmiset tarvitsevat töitä, ja kun ravintolat ovat olleet kiinni, on hakeuduttu muualle, sanoo konsernin toimitusjohtaja Aku Vikström Ylelle.

Hänen mukaansa ensin töitä ei ollut, ja nyt kun niitä taas olisi, ei ole enää tekijöitä. Vikströmin mukaan moni ravintola on kesällä joutunut pitämään ovensa kiinni tai pitänyt oviaan auki liian vähällä väellä, kun työntekijöitä ei ole ollut saatavilla.

Alimiehitys lisää jo ennestään kuormittuneiden työntekijöiden taakkaa, mikä voi lisätä vuotoa muille aloille entisestään. Vikströmin mukaan jonkin täytyy nyt muuttua.

–Alan kohtaanto-ongelmasta on puhuttu pitkään, mutta nyt ensimmäistä kertaa ravintoloita joudutaan pitämään kiinni työvoimapulan vuoksi. Kun selkä on laitettu seinää vasten, on pakko muuttua.

– Muutos lähtee perusasioista, miten ihmisiä kohdellaan ja johdetaan, työntekijän kokemuksesta ja palkkauksesta.

Yle kysyi suomalaisilta, ovatko nämä harkinneet alanvaihtoa koronan vuoksi. Taloustutkimuksella teetetyssä kyselyssä vastaajamäärä on pieni, joten tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina.

Kyselyssä oli mukana ihmisiä kaikilta aloilta. Valtaosa vastanneista ei ole haikaillut uutta uraa korona-aikana. Alanvaihtoa harkinneita oli 16 prosenttia vastanneista.