Yle: Puolueissa ei innostuta kunnallisvaalien siirtämisestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueissa varaudutaan viruksen toiseen aaltoon.

Koronapandemia on vaikeuttanut kevään 2021 kunnallisvaalien ehdokasasettelua, uutisoi Yle. Puoluesihteerit arvioivat syyksi keväälle suuniteltujen fyysisten tilaisuuksien ja kokousten peruuntumista viruksen vuoksi.

Vaikka ehdokkaita on osalla puolueista jonkin verran vähemmän kuin vastaavana ajankohtana neljä vuotta sitten, on ehdokkaita kuitenkin onnistuttu löytämään lähes normaaliin tahtiin. Ehdokasasettelu on kaikilla eduskuntapuolueilla nyt vauhdissa, ja neljästä suuresta puolueesta kokoomus ja perussuomalaiset ovat ehdokashankinnan aikataulussa jopa edellä.

– Keväällä tapahtumat peruttiin, emmekä pystyneet tekemään niin paljon kuin olisimme halunneet. Television kautta haluamme aktivoida ja muistuttaa ihmisiä siitä, että vaalit tulevat, Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoo.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan puolue on ehdokasasettelussa hieman jäljessä neljän vuoden takaisesta. Ehdokasmäärä on kuitenkin oletettu, Rönnholm sanoo.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan trendi on ollut havaittavissa jo ennen koronapandemiaa.

– Ehdokashankinta on ylipäätään jatkuvasti hankaloitunut. Ihmiset ovat varsin tarkkoja, mihin vapaa-aikaansa käyttävät. Viime kevät on saattanut muuttaa myös ihmisten prioriteettijärjestystä, Pirkkalainen sanoo Ylelle.

Koronan toinen aalto heittää kuitenkin varjonsa kevään vaalien ylle. On mahdollista, että vaalit joudutaan käymään tilanteessa, jossa fyysiset tapahtumat ja ihmisten välinen vuorovaikutus järjestetään rajoitetummassa muodossa. Puolueissa tähän on varauduttu kampanjoita suunniteltaessa.

Puoluesihteerit eivät kuitenkaan lämpene vaalien siirtämiselle.

– On maita, joissa vielä hankalimmissakin tilanteissa on vaaleja järjestetty, SDP:n Rönnholm sanoo.