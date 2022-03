Yle: Pommitetussa tukikohdassa ollut useita suomalaisia

Venäjä teki sunnuntaiaamuna ohjusiskun Ukrainan Lvivin lähellä sijaitsevaan Javorivin sotilastukikohtaan.

Suomalainen vierastaistelija kertoo Ylelle, että tukikohdassa on ollut useita suomalaisia. Hän ei kuitenkaan tiedä, oliko suomalaisia paikalla iskun sattuessa.

Tukikohdassa on suomalaistaistelijan mukaan koulutettuja satoja ulkomailta Ukrainan sotaan tulleita vierastaistelijoita. Hän itse oli poistunut tukikohdasta ennen iskua.

This is the foreign legion training and accommodation area at the Yavoriv International Center for Peacekeeping and Security just 25kms from Polish (NATO) border, that the Russians bombed this morning. This building is adjacent to the dining area. #Ukraine pic.twitter.com/Joff04e5R8

— Latika M Bourke (@latikambourke) March 13, 2022