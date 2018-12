Yle: Pohjoismainen Vastarintaliike vahvistaa rivejään

Selvityksen perusteella näyttää siltä, että PVL varautuu lakkauttamiseensa.

Ylen selvityksen mukaan Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) on vahvistanut rivejään lakkauttamisuhan alla. Selvityksen mukaan vaikuttaa siltä, että PVL uskoo lakkauttamispäätöksensä tulevan lainvoimaiseksi. Liikkeen jäsenet ovat perustaneet vuoden aikana kaksi uutta yhdistystä, joilla varmistaa liikkeen toiminnan jatkuvuus, jos lakkauttamispäätös tulee lainvoimaiseksi.

Liike sai lakkauttamispäätöksen Pirkanmaan käräjäoikeudelta marraskuussa 2017 ja Turun hovioikeudelta syksyllä 2018, mutta PVL hakee valituslupaa hovioikeuden päätökseen korkeimmasta oikeudesta.

Perustetuista yhdistyksistä Kansan yhtenäisyyden tavoitteena on perustaa puolue ja Suomalaisapu kertoo auttavansa vähäosaisia kantasuomalaisia. Kansallissosialistinen Kansan yhtenäisyys listaa tavoitteikseen EU-eron, rajojen sulkemisen pakolaisilta ja pankkitoiminnan kansallistamisen.

Omien uusien yhdistysten lisäksi PVL on hyväksynyt mielenosoituksiinsa muita äärikansallismielisiä ja tehnyt yhteistyötä katupartiojärjestö Soldiers of Odinin kanssa. Soldiers of Odin on kuvaillut Vastarintaliikettä tarvittavaksi vastavoimaksi ”epäisänmaalliselle rahaeliitille” ja ”tämän ajan oikeus- ja moraalikäsitystä halventaville pakkomonikulttuurin lobbaajille”.

Sisäministeriö luokittelee PVL:n vallankumoukselliseksi ja militantiksi liikkeeksi, jonka tavoitteena on kansallissosialistisen valtion luominen demokratian vastaisin keinoin. Turun hovioikeuden ratkaisun mukaan PVL hyväksyy järjestön arvojen puolesta tehdyn väkivallan. Poliisi uskoo, että PVL:n lakkauttaminen saattaa radikalisoida osaa sen jäsenistä entisestään.