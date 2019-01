Yle: Perhevapaiden vaikutukset työllisyyteen olisivat vähäisiä

THL:n tutkimuspäällikön mukaan perhevapaauudistus pitäisi tehdä sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi.

Perhevapaauudistukselta ei kannata odottaa suuria työllisyysvaikutuksia tai ratkaisua syntyvyysongelmaan, kertoo Yle.

Asia käy ilmi eduskuntaryhmille toimitetuista taustalaskelmista, jotka Yle on saanut haltuunsa. Kelan ja valtiovarainministeriön tekemien laskelmien mukaan korvausten tason muutosten ja hoitovapaan pituuden työllisyysvaikutukset olisivat vähäisiä.

Perhevapaauudistuksella tavoitellaan työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvon lisäämistä siten, että isät käyttäisivät perhevapaita aiempaa enemmän. Tällä hetkellä naiset käyttävät 90 prosenttia vanhempainpäivärahoista.

Toinen poliitikkojen nostama tärkeä tavoite on ollut pienten lasten äitien työllisyysasteen nostaminen. Erityisesti nykyistä kotihoidon tukea on pidetty naisia kotiin passivoivana.

– Perhevapaakeskustelua on monen vuoden ajan käyty niin, että huomio on kiinnitetty nimenomaan äitien työllisyysasteeseen ja on oletettu, että kotihoidon tukea leikkaamalla tai lyhentämällä saataisiin tähän merkittäviä muutoksia. Työllisyysvaikutuksia on tässä keskustelussa yliarvioitu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Minna Salmi sanoi Ylelle.

Salmen mukaan uudistus olisi tehtävä, mutta perusteena on työllisyyden kasvattamiseen sijaan sukupuolten tasa-arvon parantaminen, isien vanhemmuuden tukeminen ja lapsiperheiden toimeentulon kohentaminen.