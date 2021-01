Yle: Pankit nostivat palvelumaksujaan

Pankit perustelevat muutosta kustannusten kasvulla ja lisääntyneellä sääntelyllä.

Monet pankit ovat nostaneet vuodenvaihteen jälkeen palvelumaksujaan. Joissakin pankeissa tiettyjen palvelujen hinnat ovat jopa kaksinkertaistuneet, uutisoi Yle.

Korotukset ovat kohdistuneet muun muassa käteisnostoihin, maksupalvelun hinnastoihin ja ulkomaan maksuihin. Maksujen nousun takana on viime vuosina kasvaneet kustannukset, joka on pakottanut pankit tasapainottamaan toimintaansa korkeampien palvelumaksujen avulla.

S-Pankissa muun muassa asiakkaan toimeksiannosta maksupalveluna suoritettujen maksujen hinta tuplaantuu kolmesta kuuteen euroon. Myös käteisnostojen palvelumaksuja korotetaan, mutta toisaalta luottorajan muutos on jatkossa maksutonta.

S-Pankin pankkiliiketoiminnan johtaja Aki Gynther kertoo, että korotuksia on tehty sellaisiin palveluihin, joiden kustannukset ovat niiden vaatiman henkilötyön ansiosta korkeita. Syyksi Gynther kertoo lisääntyneet kustannukset.

Nordealla korotuksia on vastaavasti tehty maksuihin, säilytyspalveluiden maksuihin sekä automaattipalveluihin ja tiliin liittyviin palveluihin, kun taas OP:lla on otettu käyttöön uusi kahden euron tilinhoitomaksu.

Eräs merkittävä syy kustannusten pankkien kasvuun on ollut lisääntynyt pankkeihin kohdistuva sääntely. Esimerkiksi uusi PSD2-maksupalveludirektiivi on vaatinut pankeilta asiakas- ja maksurajapintansa avaamista kolmansille osapuolille, joka on edellyttänyt pankeilta kalliita järjestelmämuutoksia. EU:n tilidirektiivi on taas vaatinut pankeilta viestinnän kehittämistä.

– Nyt viime vuosina on tullut poikkeuksellisen paljon uutta sääntelyä ja uusia vaatimuksia viranomaisten suunnalta. Samaan aikaan markkinatilanne on hieman elänyt, ja kaikkien uusien palveluiden kehitysvaatimukset ovat lisääntynyt, tiivistää OP:n palveluista vastaava johtaja Masa Peura.

Pankeista myös muistutetaan, että maksuilta voi välttyä valitsemalla edullisemman asiointitavan, kuten verkkopankin tai korttimaksun.