Yle: Palkkahuipulla 2138 eurolla – ”kummallista, että tästä ei puhuta”

Myyjän mielestä työn vaativuus ei ole oikeassa suhteessa palkan kanssa.

Ruokakaupan myyjänä työskentelevä lappeenrantalainen Janita Rahikainen kertoo 26-vuotiaana olevansa palkkakehityksensä huipulla. Tradenomiksi valmistuneen Rahikaisen mukaan hänen vastuumyyjän palkkakuitissaan lukee bruttopalkan kohdalla 2 138 euroa.

Ylen mukaan summa tulee viiden vuoden työkokemuksesta sekä tradenomin tutkinnosta, joka vastaa kolmen vuoden kokemuslisää. Yhteensä kahdeksan vuoden kokemuslisät tarkoittavat, että palkkahuippu on käytännössä saavutettu.

Naisvaltaisten alojen palkat ovat nousseet viime vuosina keskusteluun. Korkeasti koulutetut mutta matalapalkkaiset lastentarhanopettajat ovat saaneet oman julkisen huomionsa. Korona-aikana taas on kummasteltu sairaanhoitajien pientä palkkaa suhteessa ammattikunnan yhteiskunnalliseen merkittävyyteen.

Keskustelu myyjien palkoista loistaa sen sijaan poissaolollaan. Se on Rahikaisesta kummallista. Myyjä on Suomen yleisin ammatti: yli 100 000 ihmistä työskentelee kaupoissa. Heistä suurin osa on naisia.

Rahikainen kertoo ymmärtävänsä, että vaikkapa sairaanhoitajien työ on eri tavalla tärkeää kuin myyjän. Toisaalta myös ruokakaupat ovat välttämättömyys ihmisille. Myyjän työn vaativuus ei hänen mielestään ole oikeassa suhteessa palkan kanssa.

Korona-aikana työ kaupassa ei tuntunut aina turvalliselta, vaikka kassojen eteen viritettiinkin muoviset pleksit.

Harva työnantaja kaupan alalla maksaa työehtosopimuksen vähimmäispalkkaa suurempaa palkkaa. HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Leväsen mukaan hakijoita on ollut kaupan alan perustehtäviin riittävästi, joten palkkakilpailuun ei ole tarvinnut ryhtyä. Hän sanoo, että kaikki myyjät voivat saada palkan päälle kannustepalkkioita. Pientä kuukausipalkkaa kompensoivat hänen mielestään myös henkilöstöedut.