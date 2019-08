Yle: Palkka putosi tonnin vuodessa, opettajat suivaantuivat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

OAJ:n mukaan ammatillisten opettajien palkat ovat kokonaisuudessaan nousseet kolme prosenttia.

Vuosityöaikaan siirtyminen on herättänyt kuohuntaa opetusalalla, Yle kertoo.

Kyse on ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä tehdystä muutoksesta, jossa opettajien työtä siirrytään mittaamaan oppituntien sijaan vuosityöajalla. Tavoitteena on, että myös oppituntien ulkopuoleisesta työstä maksettaisiin.

Uudistus on saanut osan opettajista takajaloilleen. He kokevat, että kävi päinvastoin kuin luvattiin. Töitä tuli lisää, työn itsenäisyys katosi ja osalla laski palkka. Vuosityöaikaa vastustavalle Facebook-sivulle on liittynyt jo 10 000 jäsentä.

Kotkassa asuvan ja Helsingissä töissä käyvän opettajan mukaan uudistuksen myötä palkka laski noin 90-100 euroa kuussa, vaikka työtunteja tuli lisää. Myös oikeus etätöihin väheni.

– Palkka putosi yli tonnilla vuodessa ja se tuntuu oman työn aliarvioinnilta. Olen jo ryhtynyt miettimään, mitä sitä ryhtyisi tekemään isona, opettaja kertoo Ylelle.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen myöntää, että keskustelu uudistuksen ympärillä lainehtii rajusti. Hän pitää uudistusta kuitenkin edistysaskeleena.

– Kaikki työ saadaan nyt maksetun työajan piiriin. Työaikaa voidaan tulpata niin, ettei sitä voi määrättömästi lisätä ja palkkataso säilyy.

Luukkaisen mukaan ammatillisten opettajien palkat ovat nousseet kokonaisuudessaan reilut kolme prosenttia vuodessa. Luukkainen myöntää, että joukossa on toki niitäkin, joilla palkka on saattanut laskea.

Kunnallisella puolella kaikki ammatillisen koulutuksen opettajat siirtyvät vuosityöaikaan viimeistään elokuussa 2020. Mukana on yhteensä 12 000 opettajaa.