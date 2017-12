Yle: Ohikulkijat pyysivät surijoita poseeraamaan kolaripaikalla

Poliisin mukaan onnettomuuspaikka on myös rikospaikka, jossa on huomioitava intimiteettisuoja.

Rekan ja henkilöauton törmäyksessä Hirvensalmella Etelä-Savossa menehtyi ennen joulua kaksi ihmistä. Kymmenet autot pysähtyivät kolaripaikoille.

Ylen mukaan osa ihmisistä alkoi kuvata kolariin joutuneita autoja kännyköillään ja tableteilla. Yksi paikalle sattuneista kuvasi kolariautoa sen päälle asetetun pressun alta. Vainajat oli kuitenkin jo ehditty kuljettaa pois tässä vaiheessa.

Paikalla olleen hinauspalvelun toimitusjohtaja Sami Liikanen kehotti miestä poistumaan paikalta ja pyysi poistamaan ottamansa kuvat.

– Tähänkö on tultu? Missä on kunnioittaminen? Ihmisen kiinnostuksella ei ole mitään rajaa. Tämä on hyvän maun ulkopuolella, Autoliiton tiepalvelun asiamies Ari Marttinen kommentoi Ylelle.

Marttisen mukaan kymmenien autojen ja ihmisten pysähtyminen kolaripaikalle on poikkeuksellista. Kiinnostuneiden joukossa oli kaikenikäisiä ihmisiä.

Myöhemmin paikalle oli saapunut surevia ihmisiä. Eräs ulkopuolinen oli pyytänyt heitä asettumaan autojen eteen niin, että hän saisi heistä paremman kuvan.

– Muistakaa, että liikenneonnettomuuspaikka on usein samalla myös rikospaikka. Ja erityisesti pitää huomioida vakavan tilanteen intimiteettisuoja, toteaa ylikonstaapeli Toni Reinikainen Facebook-päivityksessään.