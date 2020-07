Yle: OAJ haluaa korkeakouluihin lisää opettajia

Useissa oppilaitoksissa on tarve palkkaamiselle kasvavien aloituspaikkamäärien myötä.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on huolissaan opettajien työssä jaksamisessa. OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukan mukaan on hyvä asia, että opiskelijapaikkoja on lisätty ja sen toteuttamiseksi on kohdistettu paljon rahaa.

– Nyt ei kuitenkaan ole näköpiirissä massiivista opettajien rekryaaltoa. Meitä huolettaa, ovatko korkeakoulut nostamassa opetushenkilöstön määrää vai eivät. Meistä henkilöstön määrän lisääminen olisi välttämätöntä, Misukka sanoo Ylelle.

Korkeakoulut päättävät itse, miten jakavat hallituksen jakaman 124 miljoonan euron elvytyspaketin.

OAJ:n kyselyn mukaan opettajien työtaakka on lisääntynyt rajusti sen jälkeen, kun yliopistot ja ammattikorkeakoulut siirtyivät maaliskuun puolivälissä etätyöskentelyyn koronaepidemian vuoksi.

Esimerkiksi Helsingin, Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Turun yliopistoista sekä Haaga-Heliasta, Turun, Kajaanin, ja Lapin ammattikorkeakouluista kerrotaan Ylelle, että uusia opettajia on suunnitteilla palkata, jotta opetuksen laatu voidaan taata.