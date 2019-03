Yle: Nuoret uskovat voivansa vaikuttaa äänestämällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luottamus äänestämisen vaikuttavuuteen ei ole näkynyt nuorten äänestysinnokkuudessa.

Ylen kyselyn mukaan 15–29-vuotiailla suomalaisilla on kaikkein kovin luotto siihen, että he voivat vaaleissa äänestämällä vaikuttaa yhteiskuntaan. Silti juuri nuoret äänestävät vähiten.

Luotto äänestämisen vaikuttavuuteen kutistuu sitä mukaa kun ikää 30 vuoden jälkeen tulee lisää. Pohjakosketus on yli 45-vuotiailla, ja 60 vuotta täyttäneillä luku on taas noussut. He ovatkin innokkaimmin äänestävä ryhmä.

Lukiolaisten liiton aktiivit Sokorey Mohamed ja Miika Vaarakallio sanovat, että nuorten voi olla vaikea hahmottaa, miten puolueet ja politiikka liittyvät omaan elämään.

– Somessa ja mielenosoituksilla pystyy vaikuttamaan paljon enemmän kuin sillä, että käy kerran neljä vuodessa äänestämässä. Yhdellä fiksulla pointilla voi saada satoja ihmisiä jakamaan poustauksia, ja luoda painetta myös päättäjiin, Mohamed kuvailee.

Taloustutkimus toteutti kyselyn Ylen toimeksiannosta. Kohderyhmänä oli 25–79-vuotiaat suomalaiset.

Nettilomakkeeseen vastasi kaikkiaan 1 833 henkilöä. Lisäksi aineistoa täydennettiin 15–24-vuotiaiden osalta 303 puhelinhaastattelulla 27.11.–17.12.2018.

Tulosten virhemarginaali on noin 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.