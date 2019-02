Yle: Nuoret eivät halua hoitaa vanhuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alan aloituspaikat jäävät täyttämättä.

Vanhustenhoito ei kiinnosta uusia opiskelijoita, selviää Ylen uutisesta.

Vaikka alan aloituspaikkamäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet vajaassa kymmenessä vuodessa, suuntautuvat opiskelijat yhä harvemmin ikääntyneiden ihmisten hoitokoulutukseen.

Uuden vaatimuksen hoitajamitoituksen säätämisestä lakiin ja tason nostamisesta ennustetaan lisäävän vielä entisestään rekrytointivaikeuksia. Tämän hetkisten arvioiden mukaan ammattitaitoisia hoitajia tarvittaisiin noin 3000-4000 lisää.

Myös hoitopaikkojen määrän tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

– Meillä on kotona iso määrä vanhuksia, jotka ovat sillä rajalla, että heidän pitäisi päästä tehostettuun palveluasumiseen. Rahan lisäksi tähän tarvitaan koulutuspaikkojen lisäystä, kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio painottaa.

– Alasta täytyy tehdä houkuttelevampi. Siihen on monia tapoja ja yksi niistä on palkka. Usein paljon tärkeämpää on johtaminen, miten koko yksikköä ja koko alaa johdetaan, Tainio tiivistää.