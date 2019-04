Yle: Norja aikoo hakea ISIS-orvot kotimaahan

Norja ei pääministeri Erna Solbergin mukaan halua tuoda kotiin Isis-taistelijoita eikä lasten äitejä.

Norjan hallitus aikoo hakea norjalaisten Isis-taistelijoiden orvoiksi jääneet lapset takaisin kotimaahan, kertoo Yle.

Norjan pääministeri Erna Solbergin mukaan Norja ei halua tuoda kotiin Isis-taistelijoita tai lasten äitejä, mutta orpolapset yritetään tuoda kotimaahan.

Pääministerin mukaan norjalaisten orpolasten tunnistaminen on vaikeaa, sillä Norjan viranomaiset eivät ole välttämättä tietoisia kaikista maan kansalaisille ulkomailla syntyneistä lapsista.

Heidät täytyy Solbergin mukaan tunnistaa ja antaa lapsille Norjan kansalaisuus, mikäli heillä on norjalaiset vanhemmat.

Toistaiseksi on epäselvää, voiko lapsi tulla Norjaan, mikäli hänen äitinsä on elossa. Solberg arvioi Norjan yleisradiolle, että lapsi on vanhempiensa vastuulla, joten ensisijaisesti etsitään orpolapsia, joilla on ollut norjalaiset vanhemmat tai Norjan kansalaisuus.