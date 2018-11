Yle: Nollatuloisten määrä noussut, suurin osa ulkomaalaisia

Eniten nollatuloisia on nuorten ikäryhmissä.

Suomessa on 161 000 verovelvollista, joilla ei ollut viime vuonna lainkaan verotettavia tuloja. Määrä on noussut kahden vuoden aikana 15 000:lla, kertoo Yle.

– Suurimmalla osalla nollatuloisista on ulkomaan kansalaisuus. Heitä on yli 100 000 ja he ovat suurin pääryhmä. He on joko käyneet Suomessa töissä tai opiskelemassa tai sitten he omistavat Suomesta kiinteistön tai huoneiston, sanoo verohallinnon ylitarkastaja Ville Niemeläinen sanoo Ylelle.

Hänen mukaansa toiseksi suurin nollatuloisten ryhmä on Suomen kansalaiset, jotka elävät esimerkiksi verovapailla tuilla tai läheistensä tuella.

– Kolmas ryhmä on Suomen kansalaiset, jotka ovat lähteneet ulkomaille käymään, opiskelemaan tai töihin ja ehkä vieneet puolison mukanaan. Heitä on joitakin kymmeniä tuhansia, Niemeläinen kertoo.

Ylen mukaan ikäryhmittäin nollatuloiset painottuvat selkeästi parikymppisiin sekä alle kolme- ja nelikympisiin.