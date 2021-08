Yle: Näin Taleban suojelee al-Qaidaa – ”isku ei tapahdu ehkä tänä vuonna”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijoiden mukaan ääriliike Taleban on säilyttänyt läheiset suhteet terroristijärjestö al-Qaidaan.

– Al-Qaida on Afganistanissa, ja heitä suojellaan. Siitä ei ole epäilystäkään. Nyt he kuitenkin pitävät vähän matalampaa profiilia, sanoo Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun terrorismiasiantuntija Magnus Ranstorp Ylelle.

– Talebanin ja al-Qaidan symbioottinen suhde jatkuu. Se on pysynyt perusluonteeltaan samana vuosikymmeniä, ennen ja jälkeen syyskuun 11. päivän terrori-iskujen ja yhä edelleen, arvioi London School of Economicsin terrorismitutkija Sajjan Gohel.

Tiedustelutietoihin perustuvan YK:n raportin mukaan Afganistanissa on noin 200–500 al-Qaidan ydinjäsentä. Gohelin mukaan terroristijärjestöllä ja Afganistania hallitsevalla Talebanilla on takanaan vuosikymmenten mittainen yhteinen historia, jota on lujitettu muun muassa sukujen välisillä avioliitoilla.

– Ennen pitkää nousee yksi ryhmä tai yksilö, joka haluaa tehdä jotain kunniahimoista kuten iskeä näyttävästi länteen. Isku ei tapahdu ehkä tänä vuonna, mutta prosessi on lähtenyt Afganistanissa nyt käyntiin, Gohel analysoi.

Ranstorp ei kuitenkaan usko, että al-Qaidan ja Talebanin läheinen suhde muodostaa välitöntä turvallisuusuhkaa länsimaille.

– Taleban tulee katsomaan suhdettaan al-Qaidaan käytännöllisesti. He haluavat kansainvälistä tunnustusta ja säilyttää ainakin jonkinlaisen väestön tuen. Terroristijärjestön avoin auttaminen ei näitä päämääriä oikein tue, Ranstorp pohtii.