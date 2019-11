Näin laitonta maahantuloreittiä yritettiin Suomeen

Maahanpyrkiviä ohjailtiin käyttämällä uusinta tekniikkaa.

Itärajalla on paljastunut ammattimainen laittoman maahantulon järjestely, Suomen rajavartiolaitos tiedottaa.

Rikollisjärjestön toiminta paljastui kesäkuussa, kun ryhmä oli tuomassa koemielessä iranilaisia metsien läpi Viipurista Lappeenrantaan. Kyseessä oli kolmen hengen ryhmä, jotka kuljetettiin Venäjällä noin 15 kilometrin päähän Suomen rajasta.

Järjestön toimintaa johtaa Keski-Euroopassa asuva afganistanilainen henkilö, joka on aiemmin tuonut laittomasti iranilaisia ja afgaaneja Turkin ja Kreikan kautta EU:n alueelle.

Poikkeuksellista Suomen tapauksessa on, että maahantuloreittiä yritettiin avata käyttämällä uusinta tekniikkaa: Laittomasti maahanpyrkiviä ohjattiin Keski-Euroopasta reaaliaikaisesti henkilöiden mukana olleen älypuhelimen avulla.

Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja Ville Mihlin mukaan tiedossa ei ole yhtään aikaisempaa tapausta, jossa olisi käytetty reaaliaikaista seurantaa. Älypuhelimeen oli asennettu sijaintitietoa jatkuvasti lähettävä mobiiliiapplikaatio.

– Normaaleja tekstiviestejä on lähetetty, ja niissä on kerrottu esimerkiksi paikkatietoja, mutta nyt on kyseessä ensimmäinen tapaus, jossa paikkatieto on reaaliaikaisesti siirtynyt rikollisryhmän jäsenelle, Mihl toteaa Ylelle.

– On mietitty vaihtoehtoja ja olosuhteita ja miten laiton maahantulo olisi helpoin ja turvallisin toteuttaa laittomille Suomeen pyrkijöille.

Venäjän rajavartiopalvelu sai yhden koematkalla olleista henkilöistä kiinni Venäjän rajavyöhykkeellä. Toiset kaksi otettiin kiinni Suomen puolella, Lappeenrannan Ylämaan alueelta. Mikäli matka olisi onnistunut, rikollisjärjestö olisi Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan tuonut lisää maahanpyrkiviä rajan yli muutamaa päivää myöhemmin.