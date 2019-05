Yle: Näin eri maista tulleet työllistyvät Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heikoimmin Suomessa työllistyvät Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä lähtöisin olevat.

Maahanmuuttajien työttömyysaste on Suomessa huomattavasti korkeampi kantaväestöön nähden, kertovat työ- ja elinkeinoministeriön tilastot.

– Se on lähes kolminkertainen. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että erot eri maahanmuuttajaryhmien välillä ovat merkittäviä, sanoo SAK:n maahanmuuttopolitiikka-asiantuntija Eve Kyntäjä Ylelle.

Parhaiten työllistyvät Viron kansalaiset. Myös Pohjois-Amerikasta, Aasiasta sekä muista Euroopan maista muuttaneet työllistyvät suhteellisen hyvin.

– Heikoimmin työllistyvät Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä lähtöisin olevat, ja näistä erityisesti Somalian ja Irakin kansalaiset, Kyntäjä kertoo.

Eroja selittää Kyntäjän mukaan pääosin Suomeen muuton syy.

– Erityisesti pakolaisina ja turvapaikanhakijoina tulleiden työttömyys on huomattavan korkeaa. Heikoimmassa asemassa heistä ovat naiset, monesti siksi, että he ovat kotona hoitamassa lapsia.

Virolaiset puolestaan ovat tulleet Suomeen pääasiassa työperäisinä maahanmuuttajina, ja siksi he myös työllistyvät hyvin.

Maahanmuuttajataustaiset naiset työllistyvät tavallisimmin lähihoitajiksi, siivoojiksi, myyjiksi tai pienyrittäjiksi. Myös miehet työllistyvät kyseisille aloille, mutta myös ravintola-, rakennus- ja kuljetusalalle sekä erityisasiantuntijoiksi.

– Skaala on laaja. Osa ammateista on sisääntuloammatteja, joihin ei välttämättä tarvitse kielitaitoa tai aiempaa koulutusta, maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä sanoo.

Jos maahanmuuttajan on opiskeltava kieli ja mahdollisesti myös ammatti, työttömyyden kesto voi olla jopa yli viisi vuotta.