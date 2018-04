Yle: MTK perustaa työvoimatoimiston, töitä tarjolla 15000 henkilölle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maaniljelijöillä on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK perustaa oman verkossa toimivan työvoimatoimiston. Maaseudulla on kausiluonteisia töitä tarjolla jopa 15 000 henkilölle marjanpoiminnasta pelto- ja metsätöihin.

– Tarkoitus on helpottaa työn ja tekijöiden kohtaamista. On esimerkiksi näitä kausitöitä, jotka painottuvat kesäaikaan ja sitten on aina kaikenlaista remppaa ja kiireapulaisen tehtäviä, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo Yle:lle.

MTK:n mukaan palvelu auttaa työttömiä täyttämään työttömyysturvan aktiivimallin velvoitteet.

– Uskon, että työntekijän ja työttömän kannalta tämä antaa paljon mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin ehtoja ja tämä kannattaa ilman muuta pitää mielessä Marttila sanoo.