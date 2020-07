Yle: Moni välttyy sakoilta poliisin virheen vuoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylinopeudesta kesäkuussa kärähtänyt voi päästä pälkähästä.

Usea kesäkuussa poliisin nopeusvalvontakameraan ylinopeutta ajanut saattaa nyt kokonaan välttyä liikennevirhemaksulta, Yle uutiset kertoo.

Syynä on poliisin tietojärjestelmässä oleva virhe. Poliisi on hiljattain ottanut käyttöön uuden järjestelmän, jota se ei ole saanut toimimaan halutun rivakasti.

Virheen seurauksena moni kesäkuussa saatu virhemaksu kerkeää erääntyä. Poliisin mukaan päivätasolla liikennevirhemaksuja jää perimättä 100 000 euron edestä.

Jo lähetetyissä laskuissa on myös ollut virheitä. Niihin on kirjattu väärä kellonaika. Tällaisia kirjeitä on lähetetty noin 4 000 kappaletta.

Jos lasku umpeutuu, sitä ei tarvitse maksaa. Väärä kellonaika ei kuitenkaan vapauta maksusta.

Tällä hetkellä poliisin liikennekamerat on säädetty niin, etteivät ne välähdä pienistä ylinopeuksista ollenkaan.