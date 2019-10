Yle: Moni mökki voi kohta olla laiton, ministeriö huolissaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jätevesiasetuksen takaraja umpeutuu lokakuussa.

Haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen takaraja umpeutuu lokakuun lopussa, mutta sen vaatimat remontit ovat vielä monilta tekemättä, kertoo Yle.

Lainsäädännön uudistus vaatii, että pohjavesi tai ranta-alueella sijaitsevan kiinteistön jätevesijärjestelmä on muutettava määräysten mukaiseksi lokakuun 31. päivään mennessä. Lokakuun määräajan umpeuduttua moni mökki on laiton, mutta sanktioita ei ainakaan heti olla määräämässä.

Suomen ympäristökeskuksen alkukesästä tekemän laskelman mukaan herkillä pohjavesi- ja ranta-alueilla on noin 114 000 kesämökkiä ja vakituista asuntoa, joiden jätevesijärjestelmät eivät ole lain edellyttämässä kunnossa.

Määrällisesti suurin määrä näistä sijaitsee Etelä-Savossa, jossa remontin tarpeessa on noin 10 300 kiinteistöä. Seuraavina tulevat Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Häme.

Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Ari Kangas pitää tilannetta huolestuttavana.

– Vastaavanlaisia lukuja tuli keskiviikkona esiin ympäristöviranhaltijoiden neuvottelupäivillä, kun näitä asioita käytiin läpi. Eihän se hyvältä kuulosta. Kyse on kuitenkin laista ja lähtökohta on, että lakia noudatetaan, neuvotteleva virkamies Ari Kangas ympäristöministeriöstä sanoo.

Remontin hintalapun uskotaan vieneen remonttihaluja.

– Moni on pitänyt uudistuksia kalliina. Se on iso investointi, jos uudistamiseen hujahtaa tuhansia euroja. Näin varsinkin, jos kyse on esimerkiksi kesämökistä, jolla vietetään vain jokunen viikko kesällä, Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja Tanja Leppänen sanoo.