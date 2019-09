Yle: Merja Kyllönen haluaa nuuskalle poikkeusluvan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myynnin laillistamisella saataisiin kansanedustajan mukaan sekä verotuloja että tietoa nuuskan käytöstä.

Kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.) aikoo ehdottaa hallitukselle, että Suomi lähtisi neuvottelemaan Euroopan unionin kanssa poikkeusluvan saamisesta nuuskan myynnille, uutisoi Yle.

Nuuskan myynti on nykyisin kielletty EU:n tupakkatuotedirektiivin perusteella, mutta Ruotsilla on poikkeuslupa nuuskan myyntiin. Kyllösen mielestä myös Suomen tulisi tavoitella poikkeuslupaa vähintään laivoilla Suomen aluevesillä tapahtuvaan myyntiin, mutta myös muuhun myyntiin ja maahantuontiin.

Kyllönen kertoo vastustavansa nuuskaamista, mutta uskoo Suomen voivan torjua sitä parhaiten laillistamalla.

– Me ei enää hallita tätä ongelmaa. Nuuskaaminen kasvaa salaa ja se on lisääntynyt varsinkin alaikäisten parissa. Olen saanut maakunnista opettajilta viestejä, että jopa käytettyä nuuskaa myydään eteenpäin. Se kuulostaa jo sellaiselta, että meidän on otettava tämä asia haltuun, Kyllönen sanoo.

Laillisella nuuskan myynnillä Suomi saisi Kyllösen mukaan paitsi verotuloja nuuskan haittojen vähentämiseen, myös tietoa nuuskan myynnistä ja käytöstä.

Kyllönen haluaa saada asian keskusteluun EU:ssa myös Ruotsin ”näpäyttämisen” vuoksi.

– Miten on mahdollista, että Ruotsi on saanut erityisluvan nimenomaan oman maan kansalaisille tapahtuvaan kauppaan, mutta nuuskan myynti on levinnyt käsistä ja ongelmat tulevat Suomeen, Kyllönen kysyy.

– Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet erityisen negatiivisia Ruotsin erikoisoikeuden kannalta, Kyllönen sanoo.