Yle: Matkailuala tyrmistyi lakiesityksestä – ”Konkurssi on jo lähtökohta”

Matkailualan liiton mukaan esityksessä pidetään jopa todennäköisenä matkatoimistoalan yritysten konkurssiaaltoa.

Hallitus esittää uutta lakia, jossa konkurssitilanteessa koronaepidemian takia peruuntunut pakettimatka tai siitä annettu voucher eli matkakuponki korvattaisiin kuluttajalle valtion kassasta. Matkailuala on tyrmistynyt lakiesityksestä, kertoo Yle.

Esityksen ideana on, että matkustaja ei joudu kärsimään matkanjärjestäjän varattomuudesta ja että rahojen palauttamisen vaihtoehtona olevat matkakupongit tuntuisivat turvallisilta. Matkakupongeista halutaan tehdä kuluttajille houkuttelevia.

– Kyllä se oli aika tyrmistyttävä lakiesitys, kun näimme sen ensimmäisen kerran. Ihan oikeastiko otetaan jo lähtökohdaksi se, että yritykset menevät nurin ja ainoa asia, josta valtio on kiinnostunut, on kuluttajien suojaaminen, Suomen matkailualan liiton (SMAL) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti sanoo Ylelle.

SMAL arvostelee asiantuntijalausunnossaan lakiesitystä:

”Mitään suoraa alakohtaista tukea matkatoimistoille ei Suomessa, päinvastoin kuin monessa muussa jäsenvaltiossa, ole kuitenkaan otettu käyttöön. Kaikista niistä vaihtoehdoista, joita komissio on suosittanut koronaepidemian erityisen voimakkaiden haittavaikutusten piiriin kuuluvalle toimialalle ja joita esityksen mukaan kerrotaan puntaroidun, on valittu ainoana se, että valtion varoista korvataan matkustajalle maksusuoritukset peruuntuneista matkoista, jos matka on peruutettu koronaepidemian vuoksi ja matkanjärjestäjä on ajautunut konkurssiin. Tässä vaihtoehdossa hyväksytään ja jopa pidetään todennäköisenä matkatoimistoalan yritysten konkurssiaaltoa, joka olisi voitu ja vielä nytkin voitaisiin estää, jos alalle suunnattaisiin sen kipeästi tarvitsemaa tukea. Ainoaksi valtion vastaantuloksi jää esityksen nojalla se, että matkustajien maksunpalautukset hoidetaan valtion toimesta matkanjärjestäjän konkurssitilanteessa. Yritysten näkökulmasta tätä ei voida katsoa alan tukitoimeksi”.

Laki olisi väliaikainen ja kestäisi vuoden 2022 loppuun. Se on leivottu osaksi hallituksen viidettä lisätalousarviota. Huonoimman skenaarion mukaan, siis jos koko matkailuala kaatuu konkursseihin, rahaa palaa palautuksina 22,5 miljoonaa euroa. Rahat voisi hakea Kuluttaja- ja kilpailuvirastosta (KKV).

Mäki-Fränti pitää esitystä ”tyhjänä kirjaimena”, koska siinä väitetään muuta kuin mikä on jo ollut alan käytäntönä.

– Koemme sen, että väitetään matkakuponkien nyt tulevan vakuuden piiriin melkein huijauksena alaa kohtaan. Yritykset ovat maksaneet niistä vakuudet ja ne ovat jo olemassa. Nyt yhtäkkiä väitetään tässä lainsäädännössä, että ne eivät ole olleet aikaisemmin suojattuja.