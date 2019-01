Yle: Matka päiväkotiin voi kestää tunnin

Päivähoitopaikan ottaminen vastaan saattaa estyä kodin ja päiväkodin pitkän välimatkan vuoksi.

Ylen mukaan Helsingissä on tarjottu päivähoitopaikkoja jopa tunnin etäisyyden päästä lapsen kodista.

Vuosaaressa asuvalle Cecilia Säkön ja Niko Hutrin perheelle tarjottiin päivähoitopaikkaa Laajasalosta, johon autottoman perheen matka olisi kestänyt tunnin. Perhe päätti jättää ottamatta paikan vastaan, mikä tarkoittaa, että äiti ei voi vielä palata opintojensa pariin.

Hoitopaikkaa uudesta Laajasalon päiväkodista on tarjottu muun muassa Etelä-Haagassa, Munkkivuoressa ja Pitäjänmäessä asuville perheille.

Kasvatuksesta vastaava Helsingin kaupungin apulaispormestari Pia Pakarinen toivoo, että tunnin päiväkotimatkat olisivat pian historiaa.

– Kyseessä on yhtälö, jossa me tarvitsemme tiloja ja henkilöstöä. Meidän täytyy parantaa ennakointia ja yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa, joka tilat järjestää. Toinen asia on tietysti henkilöstö. Siinä on myös haasteita, hän sanoo.

Helsingin kaupungin oman selvityksen mukaan 90 prosentilla perheistä matka-aika päivähoitoon oli korkeintaan 20 minuuttia. Näissä luvuissa eivät kuitenkaan ole mukana ne perheet, jotka ovat pitkien matkojen vuoksi kieltäytyneet päivähoitopaikasta.