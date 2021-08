Yle: Maria Ohisalo leikkaisi päästöjä maataloudesta

Sisäministerin mukaan työkoneiden ja turvepeltojen päästöjä voidaan vähentää.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vaatii, että hallitus tekee loput tarvittavat ilmastopäätökset syksyn budjettiriihessä, kertoo Yle.

Ohisalo leikkaisi päästöjä maataloudesta.

– Nostaisin yhden esimerkin, joka on jäänyt sivuraiteille. Moni sektori on tehnyt jo paljon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Moni yksityishenkilö on tehnyt paljon, mutta maatalous on sellainen sektori, jossa ei ole vielä pystytty vähentämään viime vuosina, Maria Ohisalo sanoi Ylen A-studiossa.

Ohisalon mukaan maataloudessa on monia keinoja, joista päästövähennyksiä voidaan hakea, kuten työkoneiden ja turvepeltojen päästöjen vähentämisen sekä hiiliviljelyn edistämistä.

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n eilen maanantaina julkistaman raportin mukaan ilman päästövähennyksiä maapallon keskilämpötilan nousun pysäyttäminen 1,5:een tai edes kahteen asteeseen ei ole mahdollista.

Ohisalon mukaan vihreät olisi valmis asettamaan Suomelle jopa nykyistä tiukemman hiilineutraaliustavoitteen.