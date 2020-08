Yle: Lentoasemalla ei testattu ketään useina päivinä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsinki-Vantaan päivittäiset testimäärät ovat vaihdelleet nollan ja sadan välillä.

HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman koronatestauspiste on ollut viime aikoina vähäisessä käytössä.

Esimerkiksi viime viikolla oli päiviä, jolloin ei testattu yhtäkään matkustajaa.

Lehtonen toivoo hallitukselta ja viranomaisilta tiukempia linjauksia riskimaista saapuvien testaamiseksi.

– Kun henkilöt voivat ihan vapaasti valita, kävelevätkö he nopeasti matkalaukkuselvitykseen ja eteenpäin vai jäävätkö he näihin koronaprosesseihin, se ei kieltämättä rohkaise niitä, joilla on iso koronariski käymään prosessia läpi, HUS-johtaja sanoo Ylelle.

Testejä on otettu 0–100 päivässä, kun kapasiteetti riittäisi yli kahteensataan virustestiin. Noin puolet viimeaikaisista tartunnoista on tullut ulkomailta.

– Valvontaa pitäisi minun mielestä tehostaa, Lasse Lehtonen jatkaa.

Lentokentällä pitäisi minusta selkeästi määrätä riskimaista tulevat matkailijat koronatestiin, jotta rajaturvallisuus toteutuisi asianmukaisesti — Lasse Lehtonen (@lasleh) August 24, 2020