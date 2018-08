Yle: Lapissa toivotaan kansainvälisiä sijoituksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkailualan yrittäjät uskovat, että kansainvälinen hotelliketju houkuttelisi matkailijoita.

Suuret suomalaiset hotelliketjut eivät ole investoineet Lappiin, vaikka ulkomaalaisia yöpyy hotelleissa yhä enemmän.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäisen mukaan syynä saattaa olla nykyisten hotellien peruskorjaustarpeet.

Arctic TreeHouse Hotelin ja Santaparkin yrittäjä Ilkka Länkinen uskoo, että kansainvälinen hotelliketju voisi houkutella matkailijoita entistä enemmän.

– Me tarvitsisimme tänne jonkun maailmanbrändin. Hilton tai tosi iso ketju. Heillä on kymmeniä ellei satoja miljoonia kanta-asiakkaita. Sellaisen ketjun oma markkinointi on jo niin tuloksekasta, että se sataisi meidän kaikkien laariin, Länkinen sanoo Ylelle.

Rovaniemeläisen Arctic City Hotelin johtaja Satu Näsärö on samoilla linjoilla.

– Voisi ajatella, että tulisi uudenlaista näkyvyyttä, jota Rovaniemelle kaivataan. Olisiko sen myötä mahdollista saada jopa ympärivuotisuutta, miettii talvimatkailukauden kaupungissa vaikuttava Näsärö.

Hilton-hotelleja Suomessa edustavasta Scandicista kerrotaan, ettei kansainvälisen hotellin tuomista Lappiin ole edes kovin vakavasti harkittu

– En ole nähnyt, että hotelli toisi asiakkaita, kyllä asiakkaat tulevat alueen vetovoimaisuudesta, sanoo Scandic Hotels Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

Länkinen on asiasta eri mieltä.

– Silloin viisi vuotta sitten, kun ei ollut petipaikkoja, ei ollut lentojakaan. Nyt kun Rovaniemen majoituskapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut, lennotkin ovat lisääntyneet, Ilkka Länkinen miettii.