Yle: Lääkkeissä saatavuushäiriöitä, tilanne pahempi kuin koskaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Apteekkariliiton mukaan tilannetta voitaisiin helpottaa apteekkien nykyistä laajemmilla oikeuksilla vaihtaa lääkkeitä.

Lääkkeiden saatavuushäiriöitä on ollut tänä syksynä enemmän kuin koskaan aiemmin, selviää Suomen Apteekkariliiton tekemästä kyselystä, josta Yle uutisoi.

Apteekkariliiton mielestä tilannetta voitaisiin helpottaa apteekkien nykyistä laajemmilla oikeuksilla vaihtaa lääkkeitä. Apteekkeja helpottaisi, jos ne voisivat vaihtaa lääkkeen saatavilla olevaan vahvuuteen ja sovittaa annoksen sen mukaan ilman yhteydenottoa lääkäriin.

Nykyisin apteekeilla on mahdollista vaihtaa lääkärin määräämä lääke esimerkiksi edullisempaan rinnakkaislääkkeeseen. Vaihto-oikeus on pakkauskohtainen, eikä lääkettä voi vaihtaa eri vahvuiseen eikä myöskään annoskokoa saa muuttaa.

Oulussa kahta apteekkia pitävä Aila Aitamurto on muistelee, että lääkepulasta on kärsitty ennenkin, mutta nyt ongelma on poikkeuksellisen laaja.

– Tilanne ei ole koskaan ollut näin paha, Aitamurto sanoi Ylelle.

Reseptilääkkeiden lisäksi saatavuusongelmia on ollut myös itsehoitolääkkeissä. Esimerkiksi flunssalääke Finrexiniä ei ole saatu apteekkeihin vuoteen. Alamurron mukaan syynä on lääkkeen tuotannon siirtyminen Suomesta Puolaan, missä sen valmistamista ei ole saatu onnistumaan.

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila tukee Apteekkariliiton esitystä. Hän toivoo Fimean ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistavan apteekkeja asiasta.

– Olisi järkevää, jos esimerkiksi kahden milligramman lääke korvattaisiin yhden milligramman lääkkeellä ja niitä otettaisiin kaksi, kun lääke ei vaihdu. Terveen järjen käyttö pitäisi sallia, Halila sanoi.