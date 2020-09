Yle: Laaja tartuntaketju yliopistossa

Taysin ylilääkärin mukaan tartunnat ovat ilmeisesti peräisin harrastustoiminnasta.

Tampereen yliopistossa on paljastunut laaja koronaviruksen tartuntaketju. Keskustakampukselta on löytynyt yli 70 altistunutta. Sairastuneita on seitsemän. Heillä on lieviä oireita. Asiasta kertoo Yle.

Taysin infektioyksikön ylilääkärin Jaana Syrjäsen mukaan tartunnat ovat ilmeisesti peräisin vapaa-ajan harrastustoiminnasta.

– Tartunnat liittyvät todennäköisesti joukkotapahtumaan, jossa on ollut paljon opiskelijoita paikalla. Tämä ei ole tapahtunut yliopiston tiloissa.

Eilen Pirkanmaalla todetut kaksi koronatapausta liittyvät yliopiston tartuntaketjuun. Altistuneissa on muitakin kuin opiskelijoita, esimerkiksi perheenjäseniä.

Kyseessä on ensimmäinen laaja tartuntaketju Tampereen yliopistossa. Ylilääkäri Jaana Syrjänen ei ole tapauksesta yllättynyt.

– Minusta on ihan oletettavaa, että tällaisia tulee tapahtumaan. Suomihan noudattaa strategiaa, jonka mukaan sairastuneet löydetään ja rajoitukset kohdistetaan heihin ja altistuneisiin. Ei panna koko yhteiskuntaa kiinni.

– Tärkeää on, että testiin pääsy ja vastauksen tulo ovat mahdollisimman nopeita, jotta päästään tartuntaketjuihin kiinni.