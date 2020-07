Yle: Kunnissa ohjattu testiin omille paikkakunnille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronatesteihin kuitenkin pitäisi päästä siellä, missä oireet ilmaantuvat.

Osassa kunnista on jätetty ulkopaikkakuntalaisia testaamatta ja lähetetty heidät kotikuntaansa koronatestiin, kertoo Yle.

Esimerkiksi Rovaniemellä hoivakodissa vieraillut nuori henkilö oli hakeutunut oireiden vuoksi terveyskeskukseen koronatestiin, mutta näytteenotto ei onnistunut. Keskussairaalassa henkilöä kehotettiin hakeutumaan oman kuntansa terveyskeskukseen, jossa koronatesti lopulta otettiin.

Vastaavaa on Ylen mukaan esiintynyt muuallakin Suomessa, varsinkin viikonloppuisin.

– Tässä säästetään väärässä kohtaa ja se voi kostautua. Ohje on, että testiin pääsisi mahdollisimman nopeasti, toteaa Ylelle THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Riski kasvaa moninkertaiseksi, jos oireinen henkilö passitetaan kotipaikkakunnalleen koronatestiin, sillä matkalla on useita mahdollisuuksia, joissa muut voivat altistua koronavirukselle.

Sairaanhoitopiireissä ensisijainen vastuu testaamisesta on kunnilla ja testiin täytyy päästä missä päin Suomea tahansa, kotipaikasta huolimatta.

– Yksittäisissä kunnissa on ollut tilanteita, joissa ei ole oltu ihan ajan tasalla, kun on ohjattu henkilö omalle paikkakunnalleen testiin. Lähtökohta on, että testeihin pitäisi päästä siellä, missä oireet ilmaantuvat, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoo.