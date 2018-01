Yle: Kuka tahansa voi muuttaa osoitteesi

Toisen osoitteen muuttaminen on mahdollista, kun täyttää osoitteenmuutoskaavakkeen ja lähettää sen postitse.

Paperikaavakkeissa allekirjoitus riittää todistamaan henkilöllisyyden. Noin 20 prosenttia osoitteenmuutoksista tehdään yhä tällä perinteisellä tavalla. Posti ja maistraatti myöntävät petoksen mahdollistavan tietoturvariskin.

Sähköisesti tehtävissä osoitteenmuutoksissa tunnistaudutaan nettipankin avulla.

Viime vuonna ilmeni tapaus, jossa 30-vuotias nainen oli muuttanut 20-vuotiaan naisen osoitteen tämän tietämättä. Osoitteenmuutoksen tehnyt tilasi sen jälkeen kolmisenkymmentä tavaraa ja palvelua 20-vuotiaan nimissä, kertoo Yle Uutiset.

Helsingin poliisin rikosasiainpäällikkö Hannu Kortelainen muistuttaa Ylellä, että ikäviltä tapauksilta on mahdollista suojautua estämällä osoitteenmuutokset. Tämän voi tehdä kirjoittamalla vapaamuotoisen kirjeen sekä postille että maistraatille. Siitä on käytävä ilmi, että asiakas haluaa tehdä pyynnön, ja siinä on oltava asiakkaan henkilötunnus sekä omakätinen allekirjoitus.

Kortelainen suosittelee, että erityisesti niiden 16 000 suomalaisen, joiden sosiaaliturvatunnukset varastettiin vuonna 2011, kannattaisi estää luvattomat osoitteenmuutokset.