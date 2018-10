Yle: Koulutaksien kaaos vaarantanut lasten turvallisuutta

Erityislasten koulukyydeissä on ilmennyt valtakunnallisesti puutteita.

Ylen mukaan Oulun kehitysvammaisten tuki ry on ryhtynyt kartoittamaan koulutaksiongelmia vanhempien yhteydenottojen vuoksi. Toiminnanohjaaja Jaana Laurin mukaan ongelmatapauksia on tänä syksynä ollut kymmeniä.

Selvityksessä on tullut ilmi erilaisia turvallisuusohjeiden laiminlyöntejä. Sovituista aikatauluista on lipsuttu jopa tunnista puoleentoista, jos kyyti on ylipäätään tullut. Eräs oululaisäiti kertoo Ylelle joutuneensa soittamaan jopa hätänumeroon, kun lasta ei kuulunut. Selvityksen mukaan osa liikennöitsijöistä on tosin onnistunut jopa kiitettävästi.

– Erityislapsi tulisi aina luovuttaa aikuiselta aikuiselle, ellei vanhempien kanssa ole muuta sovittu. Yksin jättäminen voi olla hyvin vaarallista. Lapsi ei ymmärrä aikaa eikä paikkaa ja saattaa lähteä karkuun. Ja mietitäänpä tilannetta, että kohdalle sattuu aikuinen, joka on väärällä tavalla kiinnostunut lapsista, Jaana Lauri sanoo.

Hän kertoo itsekin juuri pelastaneensa yksin kyytiä odotelleen lapsen myöhästyneenä kouluun kadun varresta. Oululaisen Metsokankaan koulun sähköisellä Wilma-kanavalla tilannetta on pahimmillaan kuvattu taksikaaokseksi.

Koulutaksien puutteet ovat lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan valtakunnallinen ongelma.

– Kuka vain ei pysty näitä kuljetuksia tekemään, ja sille annetaan liian vähän tällä hetkellä painoarvoa. On kuitenkin kyse erittäin vaativasta palvelusta, jossa osaamista täytyy korostaa, kun näitä kilpailutuksia ja palveluja tehdään.

Tampereella yksi taksinkuljettaja on syytteessä heitteillepanosta. Koulutaksi jätti kehitysvammaisen tytön kadunvarteen lähelle kotia, vaikka taksissa oli ohjeet lapsen luovuttamisesta vain aikuisen valvontaan. Tyttö ehti vaeltaa vuolaaseen ojaan, josta naapuri hänet pelasti.

Vastaavia ongelmia on raportoitu olleen muuallakin Suomessa. Esimerkiksi Järvenpäässä erityislapsia on jäänyt tien poskeen, kun koulukyyti ei tullutkaan.