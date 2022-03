Yle: Koronan aiheuttamien työkyvyttömyyksien määrä jäänyt vähäiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esimerkiksi long covidin oireita ei ole katsottu riittäväksi perusteeksi eläkkeeseen.

Koronan vuoksi haettujen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Suomessa on jäänyt yllättävän pieneksi koko pandemian ajalta, kertoo Yle.

Vuosi 2021 oli ensimmäinen mahdollinen vuosi hakea työkyvyttömyyseläkettä koronan vuoksi. Työeläkeyhtiöihin saapuneiden hakemusten määrä on kuitenkin pieni, erityisesti ottaen huomioon koronan sairastaneiden aikuisten määrän viimeisen kahden vuoden aikana.

Suurin osa hakemuksista on tullut eläkeikäisiltä, mutta mukaan on mahtunut kolme- ja nelikymppisiäkin.

Saapuneista hakemuksista vain pieni osa on oikeuttanut pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen. Esimerkiksi henkilöt, jotka ovat sairastaneet keskivaikean koronan, ja jolle sittemmin on jäänyt pitkäaikaisia long covid -oireita kuten väsymystä ja hengenahdistusta, eivät ole olleet oikeutettuja työkyvyttömyyseläkkeeseen.

– Nämä hakemukset on enimmäkseen hylätty, koska emme ole löytäneet sitä objektiivista sairauslöydöstä, kertoo Työeläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jan Schugk Ylelle.

– Heille on myönnetty enimmäkseen kuntoutustukea, koska on arvioitu, että vaikka vuosi on jo mennyt, seuraavien kuukausien aikana toipumista voisi tapahtua ja töihin paluu olisi mahdollista.

Varsinaista työkyvyttömyyseläkettä on siis päätynyt saamaan vain hyvin pieni ryhmä, joka tyypillisesti on sairastanut koronan vakavana, suurin osa teho-osastolla.

– Sairaalahoidossa on mennyt viikkoja, jopa kuukausia. Toipuminen on ollut hidasta ja monille on jäänyt pysyviä keuhkovaurioita, jotka sitten ovat heikentäneet fyysistä suorituskykyä, Schugk summaa.