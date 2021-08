Yle: Kolmanteen rokotukseen valmistaudutaan – näin ne etenisivät

Koronarokotteiden tehoamista ja vaikutuksia väestöön seurataan nyt tarkasti.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM kertoo Yle uutisille, että Suomessa ollaan valmistauduttu kolmannen rokotekierroksen käynnistämiseen.

Kyse on varautumistoimesta. Vielä ei ole varmaa tietoa siitä, tarvitaanko kolmatta rokotekierrosta ja miten koronarokotteet säilyttävät tehonsa. Nykytiedon mukaan kolmatta rokotekierrosta ei tarvittaisi.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Taneli Puumalaisen mukaan rokotukset aloitettaisiin ensin riskiryhmäläisille ja sitten muulle väestölle.

Tarkempaa tietoa saadaan syksyn kuluessa.

– Jos on merkkejä siitä, että rokotuksen teho heikkenee jossakin ryhmässä, niin tämän ryhmän rokotteiden tehostaminen on varmasti ensisijainen tavoite. Yleisesti ajattelisin niin, että jos kolmansiin rokoteannoksiin on aihetta, liikkeelle lähdetään hoivakotien asukkaista, iäkkäistä ihmisistä ja henkilöistä, joilla on perussairauksia, Puumalainen sanoo.

– Tällä hetkellä tavoite on saada mahdollisimman korkea kahden rokoteannoksen kattavuus. Tämän jälkeen sitten katsotaan, miten mahdollisen tehostamisen aikataulu menee.

Hänen mukaansa EU:n tasolla on varauduttu siihen, että rokotukset jatkuvat. Puumalaisen mukaan tarpeen mukaan jopa neljänsiä rokoteannoksia tulee riittämään loppuvuonna, ensi vuonna ja sitä seuraavanakin vuonna.