Yle: Kokoomuksella paras imago suomalaisten keskuudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuoreen puoluebarometrin mukaan Vihreiden julkikuva on heikoin.

Ylen haltuunsa saaman tuoreen puoluebarometrin mukaan paras kokonaisimago on tällä hetkellä kokoomuksella, joka on nostanut sijoitustaan huomattavasti viime keväästä. Vihreillä on heikoin imago.

Puolueet tilaavat yhdessä puoluebarometria, joka selvittää puolueiden julkikuvaa kahdesti vuodessa. Tutkimuksen teettävä Kantar TNS kertoo osia siitä julkisuuteen, mutta suurin osa tiedoista jää puolueiden itsensä käyttöön. Sellaisiin kuuluu esimerkiksi tutkimuksen imago-osa. Yle on saanut koko barometrin haltuunsa.

Kokoomukseen liitetään lähes kaikkia positiivisia ominaisuuksia nyt enemmän kuin vuoden alkupuolella. Barometrin mukaan arviot kokoomuksesta ovat johdonmukaisesti positiivisempia kuin muilla, ja ne ovat myös parantuneet kautta linjan.

Barometrissa arvioidaan, että viiden viimeisimmän tutkimuksen perusteella vihreiden tilanne on muuttunut ”pikku hiljaa, mutta johdonmukaisesti heikommaksi”.

”Pitemmän aikavälin tarkastelu vihjaa vihreiden imagon olevan heikompi kuin pitkään aikaan.”

SDP on tuoreessa kyselytutkimuksessa sijalla kaksi. Perussuomalaiset sijoittuu kolmanneksi, vasemmistoliitto neljänneksi ja keskusta viidenneksi.

RKP, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt eivät ole kyselytutkimuksessa mukana.

Kantar TNS haastatteli puoluebarometria varten 1 223 suomalaista 12.–21.10.2021. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.