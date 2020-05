Yle: Kelan asiakkaat jakautuneet kahteen kastiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alueelliset erot palveluiden saatavuudessa ovat suuria.

Asuinpaikka jaottelee Kelan asiakkaita entistä voimakkaammin kahteen ryhmään, Yle uutiset kertoo.

Syy on lähipalveluiden vähentymisessä. Sen kerrotaan heikentäneen erityisesti sellaisten ihmisten tilannetta, jotka eivät pysty tai halua käyttää verkkopalveluita ja jotka asuvat kaukana Kelan palvelupisteistä. Nykyisin yhä useampiin palvelupisteisiin pääsee vain ajanvarauksella.

Ilmiö on noussut esille vasta, kun perustoimeentulotuen maksaminen siirtyi kunnilta Kelaan vuonna 2017. Sen jälkeen Kelan palvelupisteitä on osittain korvattu Kelan ja kuntien yhteisillä asiointipisteillä, etäpalveluilla ja pop up -palveluilla.

Vuoden 2017 lopussa palvelupisteitä oli yli 180. Tällä hetkellä Kelan omia palvelupisteitä on reilu 140. Lisäksi neuvontaa Kelan asioissa saa 151 kuntien ylläpitämissä asiointipisteissä. Myös aukioloja on supistettu.

Pääosa eli noin 70 prosenttia perustoimeentulotuen hakemuksista tehdään nykyisin verkossa.