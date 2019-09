Yle: Professori haluaa kaupunkien rajoitukseksi 30 km/h

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan jo yhden kilometrin nopeuden lisäys nostaa jalankulkijan kuolemanriskiä.

Liikenneturvallisuutta tutkivan professori Jake Olivierin mukaan nopeusrajoituksen tulisi olla kaupungeissa tietyissä olosuhteissa 40 sijaan 30 kilometriä tunnissa, kertoo Yle. Suomessa vieraillut Olivier on on yksi maailman tunnetuimmista liikenneturvallisuuden tutkijoista.

– Jos näkyvyys on hyvä, valaistusolosuhteet ovat kunnossa ja autoilijalle jää riittävästi aikaa jalankulkijan havaitsemiseen, on mahdollista, että 40 kilometrin nopeusrajoitus on kaupungissa ihan hyvä, Olivier toteaa.

Sen sijaan siellä, missä on jalankulkijoita, näkyvyys ei ole yhtä hyvä, valaistus ei ole riittävä, kadun varrelle on pysäköity autoja tai on kääntyvää liikennettäkin, pitäisi nopeusrajoituksen olla Olivierin mukaan 30. Tällaiset olosuhteet ovat Suomessa hyvin yleisiä.

Oliverin mukaan liikenneturvallisuus ei saisi koskaan perustua politiikkaan vaan tutkimustietoon. Tutkimustiedon perusteella tiedetään esimerkiksi, että jo yhden kilometrin nopeuden lisäys törmäyksessä nostaa jalankulkijan kuolemanriskiä keskimäärin 11 prosenttia.

Näin ollen ajoneuvon törmätessä jalankulkijaan 30 kilometrin tuntinopeudessa kuolemanriski on viisi prosenttia. Jos nopeus kasvaa tästä 37 kilometriin tunnissa, riski kuolla onkin jo 10 prosenttia.

– En halua mitenkään olla negatiivinen, mutta ihmettelen, että Helsingissä tai muissa suuremmissa kaupungeissa kuten Tampere tai Turku, ei ole yleisesti 30 rajoitusta. Eihän kukaan haluaa olla ajoneuvossa, joka osuu jalankulkijaan niin, että tämä kuolee, professori toteaa.