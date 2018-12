Yle: Kantelut koulujuhlien uskonnollisuudesta lisääntyneet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuosittain oikeusasiamies käsittelee viidestä kymmeneen kantelua.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtävät kantelut koulujen juhlien tai aamunavausten sisällöstä ovat lisääntyneet.

Opetushallituksen opetusneuvos Pekka Iivosen mukaan tämä johtuu siitä, että uskonnottomat vanhemmat ovat aktivoituneet valittamaan rehtoreille ja heidän esimiehilleen, jos juhlissa on uskonnollista sisältöä tai kaikille lapsille ei tarjota yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua joko uskonnolliseen tai uskonnottomaan ohjelmaan.

– Meillä on ryhmiä, jotka ovat uskonnonvastaisia, ja he pyrkivät hyvin vahvasti vetoamaan perustuslain 11 pykälään, uskonnon ja omantunnon vapauteen. Tämän varjolla he näitä kanteluita ja huomautuksia tekevät, Iivonen sanoo Ylelle.

Vuosittain oikeusasiamies käsittelee viidestä kymmeneen kantelua. Saman verran tapauksia tulee joka vuosi esimerkiksi Itä-Suomen aluehallintoviraston pöydälle.

Kantelut liittyvät Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja Kaisa Robbinsin mukaan yleensä siihen, että että koulu painostaa oppilaita uskonnollisiin tilaisuuksiin tiedottamalla niistä yksipuolisesti.

Esimerkiksi joulukirkko on pakollinen kaikille evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen osallistuville, ja vaihtoehtoinen retki on tarjolla vain elämänkatsomustiedon valinneille oppilaille.

– Koulu ei tiedota esimerkiksi näin, että ”torstaina on joulukirkko tai jouluinen retki museoon. Ilmoittakaa, kumpaan oppilas osallistuu”. Että kuka tahansa oppilas saa valita kumman tahansa. Uskallan sanoa, että tiedotus on monessa koulussa vääristynyt, Robbins toteaa.