Yle: Kansa muuttaisi koulujen uskonnonopetusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa suomalaisista muuttaisi nykyistä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta peruskoulussa.

Ylen uutisten teettämä mielipidemittauksen mukaan 70 prosentille kansalaisista uskonnon ja elämänkatsomustiedon korvaajaksi kelpaisi kaikille yhteinen oppiaine, jossa tutustutaan maailman uskontoihin oppilaan omasta vakaumuksesta riippumatta.

Mielipide-erot eivät ole kyselyn tuloksessa suuria edes eri ikäluokissa. Suurimmat erot yhteisen oppiaineen kannatuksessa olivat 25–34- ja 65–79-vuotiaiden välillä. Ikäluokassa 25–34-vuotiaat kannatus on 73 prosenttia ja 65–79-vuotiaissa kannatus on 67 prosenttia.

Alueellisesti ehdotus uskonnon ja elämänkatsomustiedon yhdistämisestä saa tukea eniten Helsingissä ja Uudellamaalla ja pienintä kannatus on muussa osassa Etelä-Suomea. Kannatus Helsingissä ja Uudellamaalla on 76 prosenttia ja muualla Etelä-Suomessa 66 prosenttia.

Opetusneuvos Satu Honkala Opetushallituksesta katsoo, ettei katsomusopetus voi olla vain uskontojen esittelyä, koska katsomuskysymykset eivät liity nykymaailmassa enimmäkseen uskontoihin.

– Ajatus on vanhanaikainen ja siitä on luovuttu jo aikoja sitten, Honkala sanoo.

Maailmanuskonnot käsitellään jo nyt kaikissa katsomusopetuksen vaihtoehdoissa, mutta ne ovat vain osa oppiaineen sisällöistä.

Katsomusopetusta on pyritty uudistamaan erilaisilla lakialoitteilla, mutta eduskunta on hylännyt aloitteet. Tällä hetkellä myös Honkalan mielestä neutraalein kaikille oppilaille sopiva oppiaine on elämänkatsomustieto, jota nykylain mukaan uskontokuntiin kuuluvat oppilaat eivät voi valita lainkaan.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) ilmoitti selvittävänsä syyskuussa, miten elämänkatsomustiedosta saisi kaikille vapaasti valittavan oppiaineen, vaikka lakimuutos ei ole mukana hallitusohjelmassa. Vastaava lakimuutos ei ole mennyt läpi aikaisemmin eduskunnassa.

Ylen tilaaman kyselyn toteutti Taloustutkimus Oy ja siihen vastasi reilu tuhat ihmistä joulukuun lopussa, vastaajat olivat 15–79-vuotiaita. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.