Yle: Jouluturistien koronaeristykset maksavat Lapille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eristystiloista koituu kymmenien tuhansien lasku Rovaniemen kaupungille.

Lapin turismi on melkein palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle, kun matkailijoita on nyt noin 85 prosenttia huippuvuoden 2019 määrästä. Jouluviikolla matkailijoita on saapunut Lappiin noin 35 000, kertoo Yle.

Matkailijoiden tartunnat ovat pysyneet kohtuullisesti kurisssa, mutta ne aiheuttavat merkittäviä lisäkuluja kunnille, kun eristykseen määrätyille matkailijoille on pitänyt järjestää majoitustiloja.

Marraskuun puolivälistä alkaen Lapin sairaanhoitopiirin alueella on ollut 150 turistien koronatartuntaa eli noin 15 prosenttia koko alueen tartunnoista. Joulun aikana eristyksissä on ollut noin 80 matkailijaa.

Kunnilta on pyydetty apua, jos turisteilla ei ole ollut varaa viettää 10 päivän eristystä hotellissa tai matkavakuutus on ollut riittämätön. Ainakin Inari ja Rovaniemi ovat joutuneet hankkimaan huoneistoja turisteille.

Rovaniemen kaupunki on joutunut hankkimaan kymmeniä huoneistoja eristykseen joutuneille turisteille. Näistä on koitunut kymmenien tuhansien eurojen kuluja, joista osa jää veronmaksajien maksettaviksi.

– Joillakin on ihan hyvät vakuutukset, toisilla on ollut rahan kanssa tarkempaa, sanoo Rovaniemen kaupungin johtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Inarin sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen sanoo, että kustannukset koituvat valtion eli kaikkien suomalaisten veronmaksajien maksettaviksi, jos vakuutusyhtiöiltä summia ei saada.

– Järjestelyistä syntyvät majoitus- ja ruokahuoltokulut peritään aikanaan valtiolta pandemiantorjuntaan liittyvinä korvauksina. Valtio on luvannut korvata kulut sataprosenttisesti, Seppänen kertoo.