Kurdijohtaja Ylellä: ISIS on vienyt pääkaupunkinsa al-Holiin

Kurdialueen ulkosuhteiden vastaavan mukaan Syyriassa on rikoksista epäiltyjä suomalaisia.

Suomessa vieraillut kurdialueen ”ulkoministeri” Abdulkarim Omar toteaa Ylen mukaan Koillis-Syyriassa olevan suomalaisia, joita epäillään rikoksista. Suomi harkitsee oikeudenkäyntien järjestämistä Syyriassa.

Omarin mukaan rikoksista epäiltyistä on kerätty todistusaineistoa. Hän ei kerro, ovatko epäillyt miehiä ja naisia ja onko heitä esimerkiksi al-Holin leirillä tai vankiloissa.

Abdulkarim Omar keskusteli Suomessa al-Holin leirin tilanteesta ja ulkomaalaisista ISIS-vangeista. Hän toivoo EU-mailta ja Suomelta monenlaista apua.

– Al-Holin leirin tilanne on todella huono. Voidaan sanoa, että ISIS on vienyt pääkaupunkinsa sinne. Al-Hol on tikittävä aikapommi, Abdulkarim Omar toteaa Ylelle.

Kurdihallinto haluaisi radikaaleimmat henkilöt pois al-Holilta. Hallinto esittää myös yhteistyössä järjestettäviä oikeudenkäyntejä Koillis-Syyriassa.

Al-Holissa on yli 10 000 ISISin ”kalifaatissa” elänyttä ulkomaalaista naista ja lasta.

– Euroopan maat eivät ota omia kansalaisiaan, koska ne ovat vaaraksi omalle maalle. Meitä kohtaan se on todella väärin.

Kurdien ”ulkoministeri” ei kommentoinut, sovittiinko nyt jotain uutta al-Holin suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamisesta. Joulun alla Suomeen tuotiin kaksi orpoa. Viime aikoina Suomen viranomaisilla ei kuitenkaan enää olekaan vaikuttanut olevan kiirettä asiassa, toisin kuin loppuvuodesta.