Yle: ISIS-naiset haluavat palata pian Suomeen

Syyrian Al-Holin pakolaisleirillä asuvat ISIS-naiset haaveilevat pikaisesta paluusta Suomeen, leirillä toukokuussa vieraillut Ylen toimittaja Antti Kuronen kertoo.

Kurosen mukaan naisilla on ylioptimistinen kuva Suomeen paluusta. Yksi naisista puhui Suomeen palaamisesta jo ennen heinä-elokuun helteitä. He sanoivat, etteivät ymmärrä, miksi he eivät saisi palata Suomeen.

– On mahdollista, että usko pikaiseen paluuseen on naisten tapa selviytyä. Leirin olosuhteet on helpompi kestää, kun ajattelee että se on tilapäistä. Kaikki halusivat palata Suomeen. Se oli selvää, Kuronen kertoi Ylelle.

– Kun kysyin katuvatko he lähtöään, kaikki nyökyttelivät. Kaksi naisista kuitenkin tuomitsi haastattelussa Isisin toiminnan selkeämmin kuin muut. He kertoivat siitä, kuinka olivat pyrkineet alueelta pois jo aikoja sitten, mutta eivät olleet pystyneet siihen. Nämä naiset olivat lähteneet Syyriaan jo ennen kalifaatin perustamista.

Kurosen mukaan naiset haaveilevat normaalista arjesta Suomessa.

– Kaikkien kanssa en ehtinyt asiasta puhua, mutta pari heistä kertoi, että he toivovat että lapset saisivat tavata isovanhempiaan ja sukulaisiaan. He sanoivat haluavansa elää normaaliarkea Suomessa. Lapset kävisivät koulua ja he olisivat töissä tai jatko-opinnoissa. Korostan että toistan tässä pelkästään sitä, mitä he kertovat.

Al-Holin pakolaisleirillä on kaiken kaikkiaan 11 suomalaista ISIS-naista sekä 33 lasta.