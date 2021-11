Yle: HUS avaamassa lisää koronan tehohoitopaikkoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehohoitoon päätyy tällä hetkellä pääasiassa rokottamattomia ihmisiä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tehohoidon kantokyky on äärirajoilla. HUSissa oli maanantaina tehohoidossa 13 potilasta, kun viime viikkoina potilaita on ollut noin kymmenen. Kantokyvyn rajaksi on asetettu 15 potilasta.

– Kun potilasmäärä nousee noin viiteentoista, joudumme avaamaan toisen tehohoitoyksikön Meilahteen koronapotilaita varten, sanoo HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen Ylelle.

Järvisen mukaan tartuntamäärät nousevat HUSissa nyt kolmatta viikkoa. Tämä heijastuu viiveellä niin vuode- kuin tehohoitopaikkojen tarpeeseen.

– Lähiviikkoina potilasmäärissä pyöritään optimistisissakin arvioissa tämänhetkisellä tasolla. Riski on, että määrät nousevat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Viimeisten neljän päivän aikana koko maassa on raportoitu yhteensä 3 166 uutta koronavirustartuntaa. Näistä reilu kolmasosa eli 1 298 kirjattiin HUS-alueella.