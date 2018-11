Yle: HSL:n korteissa ongelmia – vanha lakkasi toimimasta, uutta ei saanut

Asiakas kertoo käyttäneensä tuntikausia korttiongelman selvittelyyn.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkakorttien vaihtoruljanssi on ruuhkauttanut sekä palvelupisteitä että myyntijärjestelmiä. Erityisesti kauppojen ja R-kioskien käytössä olevassa myyntisovelluksessa on ollut ongelmia, kertoo Yle.

Helsinkiläisen Anna-Mari Tiilikaisen tietojen siirto vanhalta kortilta uudelle ei onnistunut. Tämän jälkeen ei toiminut enää vanhakaan kortti. R-kioskin myyjä kehotti Tiilikaista asioimaan HSL:n palvelupisteessä, ja kertoi kohdanneensa useita samanlaisia ongelmatilanteita.

– Eli vanha kortti muuttui käyttökelvottomaksi, vaikka siellä oli arvoa jäljellä, eikä minulla ollut uutta korttia, koska tietojen siirto ei onnistunut. Ihan pattitilanne, Tiilikainen kertoi Ylelle.

Lopulta ongelma ratkesi HSL:n palvelupisteessä ja myös vanhan kortin arvo saatiin siirrettyä uudelle kortille.

– HSL:n pisteitä ei ole koko Helsingissä kuin kolme ja jonossa oli varmaan 50 ihmistä ennen minua. Olen kuluttanut korttiongelman selvittelyyn tuntikausia aikaa, jota minulle ei korvaa kukaan, Tiilikainen harmittelee.

HSL:n projektipäällikön Leena Rautanen-Saaren tiedossa on muutamia kymmeniä Tiilikaisen kohtaaman ongelmatilanteen kaltaisia tapauksia.

– Tässä on ollut kyseessä valitettava poikkeustilanne, jossa kortti lähtee latautumaan, mutta tiedot eivät siirry uudelle kortille, Rautanen-Saari pahoitteli.

Ongelmien pitäisi nyt olla suurimmaksi osaksi takana päin. Myyntipistesovellus on nyt päivitetty, ja ongelmien perimmäistä syytä selvitellään edelleen.

Matkakortit on vaihdettava uusiin meneillään olevan vyöhykeuudistuksen takia. Matkakortteja on käytössä noin miljoona kappaletta. Tähän mennessä niistä on vaihdettu uusiin lähes 200 000. Korttien vaihtamiseen on aikaa vielä noin puoli vuotta.