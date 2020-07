Yle: Hoplopissa korona, 106 karanteeniin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rovaniemellä yli 200 on altistunut virukselle.

Rovaniemen Rollohallissa ja Hoplopissa vierailleista yhteensä 106 ihmistä on määrätty karanteeniin, Yle uutiset kertoo.

Syynä on mahdollinen korona-altistuminen. Tartunta todettiin päiväkoti-ikäisellä lapsella, joka saanut tartunnan Poropolun päiväkodissa. Kyseessä on jo kolmas tapaus samasta tartuntaketjusta Rovaniemellä, jonka seurauksena ihmisiä on määrätty karanteeniin.

Nyt Rovaniemellä karanteenissa on yhteensä yli 200 henkilöä. Aiemmat tartuntaketjun laajat altistukset olivat päiväkodissa ja Puolustusvoimissa.

Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan Hoplopissa altistuneista testataan vain ne, joille ilmenee oireita.