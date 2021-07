Yle: Hoitajapako uhkaa sairaaloita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kymenlaakson keskussairaalasta lähti 11 hoitajaa 9 kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mukaan yhä useampi hoitaja kysyy liitosta, miten töistä voi irtisanoutua.

– Jäsenet ovat tuoneet selkeästi sellaista viestiä omaan liittoonsa, että on aiempaa enemmän väsymystä ja uupumusta kovaan työtahtiin, sanoo Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja Ylellä.

Tehyssä ei ole tilastotietoa siitä, kuinka moni todella on jättänyt työnsä. Se kuitenkin tiedetään, että hoitajapula on valtakunnallinen ilmiö.

– Hoitajapula on ollut esillä monta vuotta. On vaikeaa saada eri sijaisuuksiin koulutettua väkeä ja sillä on omat seurauksensa, kertoo Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen -toimialan johtaja Kirsi Sillanpää.

Kymenlaakson keskusssairaalan päivistyksestä on irtisanoutunut 11 hoitajaa viimeksi kuluneiden 9 kuukauden aikana. Irtisanoutuneista valtaosa on ollut sairaanhoitajia ja ensihoitajia. Kesäkuussa hoitajia irtisanoutui kolme. Päivystyksessä työskentelee yhteensä 70 hoitajaa.

– Varsinkin tähän kesään päivystykseen on sattunut sellainen rypäs, että useampi lähtee yhtä aikaa. Näitä on tullut ennenkin tällaisina ryppäinä tietyille osastoille, johtajaylihoitaja Hannele Mattila sanoo.

Yleisin syy irtisanomiselle on se, että työ on muuttunut kuormittavammaksi, sairaalassa arvioidaan.