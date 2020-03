Yle: Itse tehty maski voi lisätä koronan riskiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itse tehty suojain voi olla pahempi asia kuin se, ettei suojainta käytä ollenkaan.

Itse tehty hengityssuojain voi jopa lisätä koronavirustartunnan saamisen riskiä, Yle uutiset kertoo.

Pula hengityssuojaimista ja erilaisista kasvomaskeista on saanut ihmiset valmistamaan hengityssuojaimia itse. Ohjeita maskien tekemiseen on tarjolla myös netissä runsaasti, ja myös muun muassa Heinolan kaupunki on julkaissut opetusvideoita aiheeseen liittyen.

Työterveyslaitoksen vanhemman asiantuntijan, hengityksensuojaimiin erikoistuneen Erja Mäkelän mukaan itse tehty maski saattaa muistuttaa kirurgista suu-nenäsuojaa, mutta se ei täytä minkäänlaisia kirurgisia vaatimuksia.

Itse tehtyyn versioon liittyy myös riskejä: Mäkelä kertoo nähneensä, miten ihmiset ottavat sormillaan suu-nenäsuojan esimerkiksi puhumisen ajaksi pois suun edestä. Edestakaisin pukiessa ja riisuessa suojaimen sisä- ja ulkopinnat helposti likaantuvat, jolloin viruksia voi joutua hengitysteihin ja aiheuttaa tartunnan.

– Se voi olla pahempi asia kuin se, ettei suojainta käytä ollenkaan. Hygienia on merkittävin syy siihen, miksi emme suosittele ihmisille kaupasta ostettujen tai itsetehtyjen suojainten käyttöä, Mäkelä sanoo Ylelle.

Suojainta ei myöskään saa ottaa välillä pois, laittaa käsilaukkuun tai taskuun ja ottaa sieltä takaisin käyttöön. Sitä ei saa puhumisen ajaksi ottaa pois suun edestä.

– Sitä tulee kosketella vain niin, että ottaa nauhoista kiinni. Käytön jälkeen se riisutaan suoraan pesukoneeseen ja pesu vähintään 60 asteessa. Lakanat voi laittaa samaan pesuun mukaan, Mäkelä sanoo.

Mäkelä suosittaa myös suojainten valmistamiseen tarkkuutta. Kangas ei saa olla liian tiivis, sillä se voi lisätä hiilidioksidipitoisuutta maskin sisällä. On myös huolehdittava siitä, että maskin alla hengittäminen ei ole liian vaivalloista tai raskasta.