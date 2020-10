Yle: He saavat rokotteen ensin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tällä hetkellä rokotetta arvioidaan myyntilupaa varten.

Yle haastatteli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikön ylilääkäri Hanna Nohynekia ja Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholmia koronavirusrokotteisiin liittyen.

Asiantuntijoiden mukaan rokote annetaan ensimmäisenä niille, jotka ovat suurimmassa riskissä kohdata viruksen.

– Ensimmäiseksi varmaan tarjotaan rokotetta terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka hoitavat potilaita, ja joilla on suurin riski kohdata virus ja sairastua, Sanna Ekholm toteaa.

– Monessa maassa ajatellaan, että vanhukset ja ne terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, jotka ovat itse työnsä vuoksi alttiita SARS-CoV-2 –virustartunnalle tai voivat itse tartuttaa suurimassa vakavan taudin riskissä olevia. Näiden lisäksi erilaisia lääketieteellisiä riskitekijöitä omaavia, Hanna Nohyek sanoo.

Tietoa siitä, jätetäänkö jokin ihmis- tai ikäryhmä kokonaan rokottamatta, ei vielä ole.

– On vielä liian varhaista tehdä arviota tästä. Se kuitenkin tiedetään, että rokotekehitys keskittyy nyt aikuisiin, vanhuksiin ja erilaisiin lääketieteellisiin riskiryhmiin. Pikkulapsille ei tietääkseni rokotteen antamista vielä tutkita, nuorimmat ikäryhmät, joita on rekrytoitu tutkimuksiin ovat 5-vuotiaista ylöspäin, Nohyek toteaa.

EU-komissiolla on solmittuna alustava sopimus AstraZenecan rokotteesta. Rokotteen arviointi on aloitettu viime viikolla ja sen tavoitteena on päättää, saako rokote myyntiluvan.

Rokotteen ottaminen tulee asiantuntijoiden mukaan olemaan vapaaehtoista. Koska myyntilupia rokotteille ei vielä ole, on moni rokotteeseen liittyvä seikka yhä auki.

– On arveltu, että ensimmäiset rokoteaihiot saisivat myyntiluvan jo ennen vuodenvaihdetta. Kaikki riippuu kuitenkin siitä, miten hyvin rokotteet toimivat, onko suojateho riittävä ja osoittautuvatko rokotteet turvallisiksi. Vasta sen jälkeen voimme ryhtyä toteuttamaan suunnitelmia, Nohyek toteaa.